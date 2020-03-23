Два нардепа утверждают, что Емец уходит в отставку. В Минздраве информацию не подтверждают
23.03.2020, 17:16, Новости дня
Министр здравоохранения Украины Илья Емец уходит в отставку, сообщает 23 марта несколько источников. В частности, народные депутаты Александр Дубинский (“Слуга народа”) и Алексей Гончаренко (“Европейская солидарность”) пишут об этом в Telegram.
По информации Дубинского, Емец объявит об отставке сегодня.
Источники “Еспресо” в Верховной Раде утверждают, что информация соответствует действительности.
Два собеседники “Украинской правды” не исключили такого развития событий.
Пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко в комментарии “РБК-Украина” не подтвердил информацию об отставке Емца. Он посоветовал узнать детали у тех, кто ее распространяет.
“Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется”, – заявил Дехтяренко.
Детский кардиохирург Емец стал министром здравоохранения 4 марта.
Накануне Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. В Украине сейчас подтверждено 73 случая заражения, три человека умерли.
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