МИД призывает украинцев за рубежом вернуться на родину в ближайшие 5 дней

23.03.2020, 17:16, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев, которые находятся за рубежом, вернутся домой в ближайшие пять дней. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

“Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок”, – пояснили в пресс-службе.

Рейсы авиакомпаний SkyUp и МАУ будут осуществляться в течение 23, 24, 25, 26 и 27 марта. Важно успеть приобрести билеты на эти даты. Билеты быстро раскупают, поэтому по имеющимся направлениям сообщения и наличием билетов следите на сайтах авиакомпаний, добавили в ведомстве.

“Специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина – единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран. Иностранные авиакомании осуществляют рейсы только по просьбе своих государств”, – отметили в МИД.

На сайте правительства сообщили, что сейчас планируются рейсы из отдаленных регионов: Северная Америка (Нью-Йорк, Торонто) и Индия (Дели).

Все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Все пассажиры проходят экспресс-тесты на COVID-19 всех предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней, добавили в пресс-службе.

23 марта в МИД сообщали, что за время эвакуации домой удалось вернуть 70 137 граждан Украины. 155 граждан Украины сейчас находятся на карантине в других странах (больше всего – в Польше, 105 человек).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 340 тыс., умерло 14 765 человек.

В Украине по состоянию на 23 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерли, один излечился.