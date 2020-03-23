“Дам ваш телефон пенсионерам, которые застряли в селе”. Гендиректор “Укрпошти” раскритиковал предложение НБУ начислять пенсии только на карту

23.03.2020, 17:16, Новости дня

Генеральный директор “Укрпошти” Игорь Смелянский выступил против идеи Национального банка перевести все платежи в Украине в безналичную форму.

“Коллеги из НБУ, я сейчас дам ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра, чтобы снять деньги на жизнь. А вы потом остальным объясните, как это зашибись – получать там деньги на карту, хорошо?” – написал Смелянский в Facebook 23 марта.

До карантина, когда не было проблем с сообщением между населенными пунктами, проезд туда и назад, чтобы снять деньги с карты, для некоторых пенсионеров стоил 100 грн, уточнил Смелянский.

“Думать раньше надо было, когда я вас три года просил дать нам право открыть счета”, – отметил гендиректор предприятия.

По его информации, банки есть только в 6% населенных пунктов страны.

Ссылаясь на данные НБУ Смелянский сообщил, что доля безналичных операций в Украине составляет 56%.

Коллеги из НБУ – я сейчас дам Ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до… Posted by Igor Smelyansky on Esmaspäev, 23. märts 2020

“Укрпошта” настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, уточнил Смелянский агентству “Интерфакс-Украина”.

“У нас есть решение – и оно будет уже в ближайшее время вынесено на рассмотрение Кабинета Министров: быстро переводить пенсионеров в селах на получение пенсий в “Укрпошті”. Принимать их заявления и не терроризировать людей”, – сказал он.

Смелянский отметил, что в планах компании – сделать услугу “С карточки домой” бесплатной (сейчас стоимость такой доставки составляет 1% от суммы перевода + 19 грн, она оплачивается отправителем).

Нацбанк Украины 22 марта призвал клиентов минимизировать посещения банковских отделений, а также перейти на безналичный расчет, поскольку купюры потенциально могут быть носителем вируса. В связи с этим регулятор призвал правительство и местные органы власти способствовать тому, чтобы заработную плату и пенсии начисляли на карты.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 350 тыс., умерло 15 374 человека.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в период карантина регулятор не вводит ограничений на работу банковской системы.