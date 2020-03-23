Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом

23.03.2020, 17:16, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина совершил визит в Сирию и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, информирует российское Минобороны.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию. В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

Отмечается, что безопасность полета самолета Шойгу в Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

«В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками», – информирует Минобороны.

Отмечается, что также Шойгу обсудил с Асадом гуманитарную помощь этой стране и восстановление ее экономики.

«Затрагивались темы гуманитарного содействия РФ сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики», – говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что сейчас в Сирии нет военных действий, обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.