 

Врачи назвали 8 натуральных антибиотиков, которые должны быть на кухне

23.03.2020, 17:09, Разное

Врачи из Индии назвали главные натуральные антибиотики, присутствие которых попросту необходимо на кухне, учитывая распространение коронавируса на планете. Следующие продукты помогают повысить иммунитет и защитить организм.
Поскольку COVID-19 не считается бактериальной инфекцией, некоторые продукты способны поддерживать нормальное состояние иммунной системы. Прежде всего, стоит выделить мед, так как он восстанавливает силы, омолаживает организм и убивает патогенную микрофлору. Кроме того, отмечаются и его заживляющие свойствами при нанесении на рану. Имбирь также является хорошим помощником при борьбе с простудными заболеваниями, головными болями и кашлем. Гвоздику используют для лечения зубов и защиты от таких бактерий, как E. coli и S. aureus. Что касается чеснока, то он предназначен для противостояния воздействию разного рода патогенов.

Корица имеет мощные антибактериальные и противовоспалительные свойства, а в цитрусах, как известно, содержится большое количество витамина С, укрепляющего иммунитет. Орегано тоже можно держать на кухне, так как продукт обладает антиоксидантным свойством.



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