 

В Сети появилось фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

23.03.2020, 17:09, Разное

В Сети появилось фото в рабочем состоянии неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S. Как оказалось, в данном случае речь идёт о переименованной под глобальный рынок модели смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Не так давно китайский производитель представил смартфоны из данной серии, которые не вызвали у поклонников бренда особых эмоций. Модели оказались средние и не выделяются особенностями в своём сегменте. Тем не менее, судя по всему, старшее в линейке устройство появится в продаже во многих странах мира, поскольку его уже готовят к дебюту. В Сети обнародовали фотографию “умного” телефона, сделанную во время его рабочего состояния. Снимок опубликовал известный инсайдер, уже неоднократно показывающий новинки. Благодаря его очередному посту, стало известно, что это устройство уже прошло тестирование в бенчмарке AnTuTu, набрав 280 тысяч баллов, а это считается высоким результатом. Вероятно, основой гаджета станет процессор Snapdragon 720G от Qualcomm. Аккумулятор аппарата получит запас энергии на уровне 5 020 мАч, а его подзарядка будет осуществляться проводным адаптером с мощностью 18 Вт.

В настоящий момент нет данных, когда Xiaomi Redmi Note 9S появится в продаже, а также неизвестно, сколько он будет стоить. Не исключено, что его презентация состоится в апреле, после того, как будет представлен Redmi K30 Pro.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Мнение: Сбили, но не мы и не БУКом

13.03 / Мнение: Принуждение «буржуазии» к труду, отмена налоговых льгот и история стартапера-коммуниста

14.02 / В Аргентине треугольный НЛО выплеснул воду из бассейна

11.03 / Российские послы дали несколько советов о способах передвижения по Италии

21.02 / Sony закрыла работавший свыше 10 лет сайт SonyMobile

03.02 / Привидение или что-то иное попало на видео в больнице Гондураса

20.03 / Россиянка отдала колдуну миллион рублей за исцеление сына-наркомана

15.03 / Мнение: Комик Долгополов вернулся – зря, Саша: могут и посадить “за президента”

02.02 / Мнение: Олимпиаду в Токио отменят?

27.02 / Мнение: Триумф неволи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска