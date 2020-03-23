В Сети появилось фото неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S

23.03.2020, 17:09, Разное

В Сети появилось фото в рабочем состоянии неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi Note 9S. Как оказалось, в данном случае речь идёт о переименованной под глобальный рынок модели смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Не так давно китайский производитель представил смартфоны из данной серии, которые не вызвали у поклонников бренда особых эмоций. Модели оказались средние и не выделяются особенностями в своём сегменте. Тем не менее, судя по всему, старшее в линейке устройство появится в продаже во многих странах мира, поскольку его уже готовят к дебюту. В Сети обнародовали фотографию “умного” телефона, сделанную во время его рабочего состояния. Снимок опубликовал известный инсайдер, уже неоднократно показывающий новинки. Благодаря его очередному посту, стало известно, что это устройство уже прошло тестирование в бенчмарке AnTuTu, набрав 280 тысяч баллов, а это считается высоким результатом. Вероятно, основой гаджета станет процессор Snapdragon 720G от Qualcomm. Аккумулятор аппарата получит запас энергии на уровне 5 020 мАч, а его подзарядка будет осуществляться проводным адаптером с мощностью 18 Вт.

В настоящий момент нет данных, когда Xiaomi Redmi Note 9S появится в продаже, а также неизвестно, сколько он будет стоить. Не исключено, что его презентация состоится в апреле, после того, как будет представлен Redmi K30 Pro.