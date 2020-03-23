«Не ваше дело»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

23.03.2020, 17:09, Разное

Недавно появились слухи о рождении ребенка у Евгения Петросяна во время его отдыха в Дубае. Сам артист отказался это комментировать, попросив не вмешиваться в его личную жизнь.

Спустя годы законного брака Евгений Петросяна развелся с Еленой Степаненко и почти сразу возникли слухи о его новом любовном романе с личной ассистенткой Татьяной Брухуновой. Пара первоначально пыталась скрывать свои отношения, но в результате все равно стало известно из их окружения о бракосочетании.

Не так давно артист и его молодая помощница отправились в ОАЭ, где провели некоторое время на отдыхе. В прессе появилась информация, что в Дубае популярный комик находился не просто, чтобы позагорать под солнцем. Якобы там у него родился ребенок. Влюбленные якобы воспользовались услугой суррогатной матери, как ранее поступили Алла Пугачева и Максим Галкин. Некий источник заявил, что Петросян и Брухунова рассказали об этом только самым близким людям, пол малыша они скрывают и сейчас очень счастливы.

Сам комик отказался комментировать СМИ информацию о появлении ребенка в собственной семье. Юморист заявил, что не желает, чтобы кто-либо обсуждал его жизнь, потому как это их личное дело. Артист, заметили журналисты, не опроверг новость, но и не подтвердил ее.

У знаменитости имеется дочь Виктория от первого брака, ей 51 год.