 

«Не ваше дело»: Евгений Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

23.03.2020, 17:09, Разное

Недавно появились слухи о рождении ребенка у Евгения Петросяна во время его отдыха в Дубае. Сам артист отказался это комментировать, попросив не вмешиваться в его личную жизнь.
Спустя годы законного брака Евгений Петросяна развелся с Еленой Степаненко и почти сразу возникли слухи о его новом любовном романе с личной ассистенткой Татьяной Брухуновой. Пара первоначально пыталась скрывать свои отношения, но в результате все равно стало известно из их окружения о бракосочетании.

Не так давно артист и его молодая помощница отправились в ОАЭ, где провели некоторое время на отдыхе. В прессе появилась информация, что в Дубае популярный комик находился не просто, чтобы позагорать под солнцем. Якобы там у него родился ребенок. Влюбленные якобы воспользовались услугой суррогатной матери, как ранее поступили Алла Пугачева и Максим Галкин. Некий источник заявил, что Петросян и Брухунова рассказали об этом только самым близким людям, пол малыша они скрывают и сейчас очень счастливы.

Сам комик отказался комментировать СМИ информацию о появлении ребенка в собственной семье. Юморист заявил, что не желает, чтобы кто-либо обсуждал его жизнь, потому как это их личное дело. Артист, заметили журналисты, не опроверг новость, но и не подтвердил ее.

У знаменитости имеется дочь Виктория от первого брака, ей 51 год.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Зверев раскритиковал выбранные Йоханссон и Портман наряды для церемонии «Оскар»

15.02 / Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

19.03 / Мартовские иды Валерия Зорькина

11.02 / Наука: Эффективны ли антидепрессанты?

14.02 / Мнение: Сердца современных художников. Символы любви от Фриды до Бэнкси

20.02 / Ученые нашли способ борьбы с раком кожи

18.05 / БАД для суставов оказалась полезной для сосудов и сердца

09.03 / Дочь Татьяны Навки появилась на показе Юдашкина в пышном платье

13.02 / В Дублине заметили огромные следы непонятного существа

08.03 / В Гизе египтянин упал с пирамиды Хефрена и разбился насмерть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска