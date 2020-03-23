Белоруссия объяснила суть проводимых военных учений

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23.03.2020, 17:08, Новости дня

Белоруссия проводит комплексное учение в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил, что является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ республики, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«Внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси переходит к активной фазе – комплексному учению… Предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Белоруссии.

По данным пресс-службы, в настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач. Всего предполагается задействовать около 6 тыс. человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения.

Ранее в минобороны республики сообщили, что в первой половине марта в Белоруссии состоится совместная тренировка белорусских миротворцев и морских пехотинцев Великобритании.



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