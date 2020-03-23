 

Путин поздравил Аслана Бжанию с избранием главой Абхазии

23.03.2020, 17:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании в связи с его избранием на пост президента Абхазии, сообщила пресс-служба Кремля.

«Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством Вашего высокого авторитета среди соотечественников. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене», – отметил глава государства в поздравлении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин также выразил готовность работать с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических российско-абхазских отношений.

Напомним, кандидат от оппозиции Аслан Бжания по итогам прошедших в Абхазии 22 марта президентских выборов набрал 56,5% голосов избирателей и избран главой республики.



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