 

ЕС согласовал начало переговоров о приеме Албании и Северной Македонии

23.03.2020, 17:02, Новости дня

Страны Евросоюза достигли предварительного соглашения о начале переговоров о приеме в сообщество Албании и Северной Македонии, официальное решение об этом может быть принято уже на этой неделе, сообщили СМИ.

Как передает Reuters со ссылкой на собственные источники в институтах ЕС, главные оппоненты начала переговоров – Франция и Нидерланды – уже поддержали данное решение, которое пока блокирует последняя из 27 стран ЕС – Греция, но, по данным источников агентства, институты ЕС близки к достижению соглашения и с ней.

По информации агентства, уже подготовлен проект решения Совета ЕС по этому вопросу и, если ни одна из 27 стран ЕС не будет возражать, оно будет официально утверждено на этой неделе, передает ТАСС.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, но сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной.

Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.



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