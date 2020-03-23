 

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

23.03.2020, 17:02, Новости дня

В апреле-мае активность распространения коронавируса должна резко упасть, однако вряд ли вирус исчезнет полностью, сообщил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Я думаю, что активность его снизится с изменением сезона года в любом случае. В апреле-мае активность распространения вируса должна резко упасть», – передает слова Брико РИА «Новости».

Эпидемиолог в то же время заметил, что вряд ли вирус исчезнет полностью, так как получил широкое распространение.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о версии искусственного создания коронавируса, которую отрицают ученые.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 300 тыс. человек, более 12 тыс. человек умерли.

В РФ общее число заболевших составляет 438 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Смоленская епархия отреагировала на объявления об освящении «амулетов от коронавируса»

08.02 / Лукашенко и Путин согласовали цены на нефть и газ

16.02 / Биатлонистки Павлова и Кайшева стали призерами Кубка IBU

18.03 / В Польше коронавирусом заразился министр окружающей среды. Всего в стране 221 случай инфицирования

03.03 / В Испании первый человек умер от коронавируса

19.02 / Mail.Ru Group тестирует “персональный телеканал”

12.03 / Пелоси: законопроект по коронавирусу выносится на голосование в четверг

05.03 / Автоновости: Кроссовер FAW T77 Pro появился у дилеров

09.03 / Северная Корея осуществила запуск трех снарядов

26.02 / Седан Toyota Century получил выхлопную систему стоимостью 18 тысяч долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска