Новый Audi A3 появится уже в этом году

23.03.2020, 16:54, Новости дня

Немецкая компания Audi объявила о планах выпуска новой модификации модели Audi A3.

В частности, сообщается, что данный экземпляр предложат в нескольких комплектациях, а также в кузове Sportback E-Tron. Вместе с тем предполагается возможность выхода в продажу модификаций A3, S3, RS3, которые станут на 3 сантиметра длиннее предшественника. Вместе с тем новый экземпляр также получил и другие усовершенствованные опции, которые отсутствуют в актуальном поколении.

Предполагается, что новинка получит и новые моторы, однако пока их технические параметры не указаны. Специалисты прогнозируют, что новая модель также получит систему полного привода в максимальной комплектации. Остальные точные характеристики автомобиля пока не называются.