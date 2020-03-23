 

В РФ прекратили продажи кроссовера Lifan Myway

23.03.2020, 16:54, Новости дня

Китайская компания Lifan на прошлой неделе официально объявила о прекращении продаж на российском рынке модели Lifan Myway.

В свою очередь, на внутреннем рынке также прекращена регистрация данной модели. Напомним, в начале 2020 года продали всего 1 автомобиль, тогда как годом ранее этот результат составлял 285 машин. Руководитель компании сообщил, что кроссовер не смог набрать достаточный спрос в России, однако после его ухода появится другая, новая модель.

Буквально несколько лет назад сообщили о прекращении выпуска Myway в Черкесске, однако на протяжении двух лет так и не смогли продать все имеющиеся в наличии остатки. Напомним, автомобиль имеет семиместный салон и высокую производительность, однако этого оказалось недостаточно для популярности на рынке.



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