К общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ присоединились более 450 организаций

23.03.2020, 16:53, Новости дня

К запущенной 21 марта общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ за два дня присоединилось более 450 компаний и объединений, которые подали заявку на сайте мывместе2020.рф и указали, какую помощь готовы предоставить нуждающимся в период распространения коронавируса.

Большинство отметили оказание транспортных услуг, проведение психологических и юридических консультаций, обеспечение дистанционного обучения и доставку продуктов. Более 30 компаний заявили о желании помочь деньгами и медицинским оборудованием, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Так, пивоваренная компания «Балтика» готова предоставлять нуждающимся антисептики и помогать в закупке продуктов и лекарств. Организация уже включилась в реализацию проекта ОНФ «Бабушка.онлайн». Специалисты фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг «За права заемщиков» бесплатно консультируют граждан, у которых возникли проблемы с кредитной задолженностью в связи с эпидемиологической обстановкой. Благотворительная организация «Нечаянная радость» (г. Киржач Владимирской области) печет хлеб в собственной пекарне и развозит его тем, кто находится на карантине.

В стороне не остаются и культурные учреждения. Онлайн-проекты запустили Эрмитаж, Третьяковская галерея, Московская филармония, Московский государственный академический симфонический оркестр и другие. Благодаря этому граждане могут дистанционно посещать выставки, концерты, лектории и оставаться внутри культурной жизни страны.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора. На данный момент штабы работают во всех 85 регионах страны. Волонтеры отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11. В ОНФ отмечают, что по состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в колл-центр поступило 3110 обращение, в том числе 2015 запросов о конкретной помощи, половина из которых – в доставке продуктов или лекарств. Более 1500 из запросов выполнено.

Напомним, мывместе2020.рф – агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.