Нефтяники прибыли на совещание с Новаком по ситуации на рынке нефти

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23.03.2020, 16:53, Новости дня

Представители крупнейших нефтяных компаний прибывают на очередное совещание с министром энергетики Александром Новаком, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке.

Первая встреча после распада сделки ОПЕК+ состоялась 10 дней назад, а цены на нефть снизились еще примерно на 10 долларов за баррель. Новак в связи с текущей ситуацией решил проводить регулярные встречи с нефтяными компаниями. На первой встрече не были озвучены конкретные предложения по улучшению ситуации.

По данным источника РИА «Новости», на заседании обсудят «мобилизационные» возможности отрасли на фоне коронавируса, в частности функционирование нефтепромысловых объектов. Также будет обсуждаться вопрос о поставках нефти в Белоруссию.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.



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