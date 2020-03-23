СК начал проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом

23.03.2020, 16:53, Новости дня

Следователи ведут процессуальную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заболевших коронавирусом в России, информирует СК.

«Следственным комитетом Российской Федерации начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверных сведений относительно количества заболевших коронавирусом (COVID-19) в РФ с целью усиления панических настроений», – говорится в сообщении на сайте СК России.

Накануне сообщалось, что полиция в Магадане возбудила административное производство против местного портала «Говорит Магадан» в связи с распространением недостоверных сведений о коронавирусе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о фейках про коронавирус в информационном пространстве.