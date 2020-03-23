 

Коронавирус захватил номерной знак пожилого “Мустанга”

23.03.2020, 16:52, Новости дня

Житель американского штата Огайо два года придумывал, что бы написать на индивидуальном номерном знаке своего Ford Mustang 1986 года выпуска. В итоге “гениальную” идею Брэндону подсказала сама действительность.

Идея пришла мустанговладельцу, как это часто бывает, в легком подпитии – во время обсуждения ситуации вокруг коронавируса с друзьями в местном баре. Как Брэндон рассказал изданию Carscoops, код COV1D19 был лишь одним из вариантов – рассматривались также другие буквосочетания наподобие THE VIRUS.

Фото Brandon Ciriello

На другой день Брэндон отправился подавать заявку на номерной знак в транспортный департамент штата, и, по его словам, чиновники, сообразив, чего он хочет, просто рассмеялись. Автомобилиста предупредили, что заявка может быть отклонена по соображениям общественной значимости этого сочетания символов, но в итоге у экспертов не нашлось вопросов к “коронавирусу”.

Сначала Брэндону выдали временную табличку, и на этом этапе он ожидал, что в транспортном департаменте все же отклонят его идею. Но в минувший уик-энд Ford Mustang все же украсился полноценными номерными знаками с экстравагантным набором символов.

Правда, сейчас мустанговладелец несколько разочарован в своей затее: по словам Брэндона, он придумал эту идею еще в то время, когда ситуация с заболеваемостью в США была не такой угрожающей, а сам коронавирус считался скорее поводом для шуток разной степени уместности.

Текст:

АвтоВести



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В 2019 году США и ЕС передали Украине военную помощь на сумму $143 млн

23.02 / Тренировочный полет МиГ-29К закончился крушением

10.03 / Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть

27.02 / ЕС и Британия не готовы к компромисам по вопросам Brexit

14.02 / Объединение Ирландии становится все более вероятным – The Economist

12.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек

02.02 / Из-за 2019-nCoV в двух районах Приморья ввели режим ЧС

11.02 / В мире: Лавров разрушает антироссийский альянс США и ЕС

14.03 / МИД подтвердил, что от коронавируса умерла украинка в Италии

11.02 / Найденного в сугробе башкирского ребенка возьмет под опеку дедушка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска