Белоруссия согласилась покупать нефть на условиях “Роснефти”

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23.03.2020, 16:52, Новости дня

"Роснефть" решила возобновить поставки нефти в Белоруссию на ранее озвученных компанией условиях.

"Решение о возобновлении поставок в Белоруссию принято именно на тех условиях, которые мы изначально предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну", — отметил представитель "Роснефти", сообщает "Интерфакс".

Белоруссия в конце 2019 г. начала переговоры с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на НПЗ Белоруссии. Пока поставки нефти из РФ осуществляет ряд малых компаний, а объем российских поставок сократился в январе-феврале на 76% до 719 тыс. тонн.

Белоруссия наладила импорт нефти через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" (Новополоцк), а также через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам "Одесса-Броды/Броды-Мозырь". Поставки танкерной нефти для Белоруссии составят в марте 570 тыс. тонн.

Оба белорусских НПЗ частично принадлежат "Роснефти" и "Газпром нефти".

Премьер-министры Белоруссии и РФ Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили 21 марта возможность возобновления поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ.



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