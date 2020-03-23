Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по Конституции 19-22 апреля

23.03.2020, 16:48, Новости дня

Мосгоризбирком утвердил порядок проведения дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию, при этом предлагается провести голосование в течение 4 дней – с 19 апреля по 22 апреля, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он указал, что порядок голосования необходимо согласовать с ЦИК, передает РИА «Новости».

«Предлагается проводить дистанционное электронное голосование с 08.00 19 апреля до 20.00 22 апреля, то есть в течение 4 практически дней», – сказал Ермолов.

По его словам, для голосования на этот раз определят один округ.

«Если мы в сентябре прошлого года проводили эксперимент в трёх избирательных округах, то сейчас необходимости формировать три избирательных участка нет. Голосование проводится по единому федеральному округу, голосование проводится для жителей города Москвы, то есть для тех избирателей, место жительства которых находится в городе Москве. Предлагается образовать один участок дистанционного электронного голосования», – сказал Ермолов.

Он пояснил, что список формируется на основе заявлений избирателей. Причем предлагается с 25 марта начать подачу заявлений, а завершить ее 16 апреля до 24.00. Заявления можно будет подавать не только через mos.ru, как было на выборах депутатов Мосгордумы, но и на едином портале государственных услуг.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность голосования по поправкам в Конституцию через портал госуслуг.

20 марта ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Также решено увеличить срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию с трех до семи дней.