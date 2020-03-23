На главинфекциониста Ставрополья завели дело: она заразилась коронавирусом, но не соблюдала карантин

23.03.2020, 16:40, Новости дня

​Следственный комитет РФ 23 марта завел уголовное дело на главного инфекциониста Ставропольского края Ирину Санникову – за нарушение карантина по коронавирусу.

На прошлой неделе стало известно, что Санникова вернулась из Испании, но не стала соблюдать карантин, который был прописан Роспотребнадзором, и вышла на работу, несмотря на то, что испытывала симптомы простуды. Позже она попала в больницу, где у нее был диагностирован коронавирус. “Блокнот Ставрополь” сообщал со ссылкой на свой источник, что сейчас врач находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Во время болезни Санникова участвовала в работе большой конференции, а также посещала местную инфекционную больницу, которую пришлось закрыть на карантин. Позже она призналась, что скрыла от руководства поездку в Испанию:

“Я виновата”, – заявила она порталу “Подъем”.

“Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по статьям 237 (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 (халатность) УК РФ”, – рассказали в ведомстве. По первой статье инфекционисту грозит до двух лет лишения свободы, по второй – также до двух лет, если нанесенный ее действиями ущерб будет признан крупным.

При этом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее “притупилась бдительность” и ей могло показаться, что ее “не берет ни одна зараза”. Он отдельно призвал не заводить против нее уголовное дело: “Она должна будет быть наказана, и ее накажут. Но никаких уголовных дел не надо”, – заявил Онищенко телеканалу “360”.