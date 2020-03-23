Наследница империи Zara Марта Ортега родила дочь

23.03.2020, 16:35, Разное

Два года назад Марта Ортего, наследница основателя компании Inditex Амансио Ортего и одна из самых завидных невест Испании, вышла замуж за модельного агента Карлоса Торретта. Как сообщают испанские СМИ, недавно супруги стали родителями дочери. Девочка, получившая имя Матильда, появилась на свет в клинике в Ла-Корунья на несколько дней раньше срока и стала пятой внучкой одного из самых богатых людей в мире по версии Forbes. Состояние дедушки новорожденной малышки оценивается примерно в 53 миллиарда евро.

Марта Ортего с супругом Карлосом Торрето

Впервые о романтических отношениях Марты Ортега и Карлоса Торретта, модельного агента Адрианы Лимы, заговорили осенью 2016 года. Влюбленные вместе появились на Неделе моды в Нью-Йорке и охотно позировали фотографам, не стесняясь проявлять чувства. К тому времени оба были свободны от отношений, а Марта к тому же полтора года как разведена – свой брак с Серхио Альваресом Мойя, чемпионом Европы по конкуру и отцом ее ребенка, Амансио-младшим, она до сих пор считает неудачным.

Роман Ортега и Торретта развивался стремительно. В марте 2018 года Карлос сделал своей возлюбленной предложение – кольцо из белого золота с бриллиантами он преподнес в семейном особняке Ортега в Ла-Корунье. Сшить свадебный наряд, дизайн которого Марта придумала сама, она доверила Дому моды Valentino. Образ, как и задумывалось, получился необычным. Во-первых, потому что наряд был выполнен в нежно-розовом цвете вместо традиционного белого. А во-вторых, потому что состоял из двух частей – юбки и блузки. Их невеста объединила с длинной фатой, украшенной тиарой из цветов.

Пара сыграла тайную церемонию в своем доме в Ла-Корунья, а фотографии в черно-белых тонах были сделаны Питером Линдбергом.

Свадебная фотография Марты Ортего и Карлоса Торрето, сделанная Питером Линдбергом

Марта Ортега закончила школу иезуитов в Ла-Корунья, получила степень бакалавра в Швейцарии и степень по бизнесу в Европейской школе бизнеса в Лондоне. С 23 лет Марта работает в компании Inditex в различных отделах, переезжая по разным странам. Сейчас она проживает в Испании и трудится в отделе дизайна компании Zara, ведущей фирмы группы Inditex. С сентября прошлого года ее муж также является частью компании, однако какую должность занимает Торрето, не сообщается.