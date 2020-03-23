 

В Испании зафиксировано рекордное количество погибших от коронавируса за день

23.03.2020, 16:31, Новости дня

Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании увеличилось до 2182 человек. Об этом в Twitter сообщил минздрав страны.

За последние сутки умерли 462 человека. Это наибольшее количество погибших за один день за все время эпидемии, уточнила газета El País.

Общее количество инфицированных в Испании составляет 33 089, из них 3355 выздоровели, а 2355 человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество зараженных коронавирусом – в провинции Мадрид, 10 575 человек, из которых 1263 умерли.  

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

* Confirmados 33.089
* En UCI 2.355
* Fallecidos 2.182
* Curados 3.355

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/iktPWdx55e#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Mhy97cseBq

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 23, 2020

Руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон заявил, что до сих пор неясно, достигла ли страна пика эпидемии. 

Он отметил, что число пациентов в реанимации постепенно уменьшается. “Эти небольшие сокращения дают надежду”, – сказал Симон. 

El País со ссылкой на официальные данные сообщает, что 87% умерших было более 70 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 23 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 350 тыс., умерло 15 328 человек. Испания занимает четвертое место в мире по числу зараженных и третье – по числу погибших. 

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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