 

В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2% – Госстат

23.03.2020, 16:31, Новости дня

По уточненным данным внутренний валовый продукт в 2019 году в сравнении с 2018-м вырос на 3,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске  Государственной службы статистики Украины.

“Номинальный ВВП составил 3,97 трлн грн, ВВП в расчете на одного человека – 94 570 грн”, – говорится в отчете.

По подсчетам Министерства экономического развития, опубликованным в феврале 2020 года, рост ВВП Украины в 2019-м составлял 3,3%.

Согласно макроэкономическому прогнозу ведомства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%). Прогнозный объем ВВП Украины, заложенный в государственном бюджете на 2020 год, составляет около 4 трлн грн.

Этот прогноз был составлен и опубликован до начала пандемии коронавируса и не учитывает связанного с ней падения мировой экономики. В Национальном банке прогнозировали, что спад экономики во всем мире может оказать позитивное влияние на платежный баланс Украины, однако влияние кризиса на рост ВВП будет “скорее негативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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