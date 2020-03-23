Минюст направил в правительство поправки в КоАП по нарушениям карантина

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23.03.2020, 16:30, Новости дня

Министерство юстиции направило в правительство проект поправок в Кодекс административных правонарушений, которые должны обеспечить неукоснительное соблюдение правил карантина, сообщили в пресс-службе Минюста.

«Минюстом РФ подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Законопроект подготовлен по поручению правительства от 15 марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что премьер Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности за нарушение режима карантина.



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