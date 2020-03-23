 

Россия временно ограничила экспорт всех круп

23.03.2020, 16:30, Новости дня

Российские власти с 20 марта на 10 дней ввели временные ограничения на экспорт всех видов крупяной продукции, следует из письма замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», – передает РИА «Новости».

Между тем, в конце прошлой недели крупнейший в РФ ритейлер X5 Retail Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отметил снижение спроса на крупы и консервы.

В Минпромторге отмечали, что российские торговые сети сформировали запасы основных товаров. Их должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается.



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