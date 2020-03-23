 

Samsung планирует уравнять наименования смартфонов и планшетов

23.03.2020, 16:30, Разное

По сведениям зарубежных сетевых источников, компания Samsung рассматривает вариант с уравниванием наименований смартфонов и планшетов. Например, в скором времени должен дебютировать флагманский планшет бренда под названием Galaxy Tab S20 – аналогично с последней линейкой телефонов.
Так, инсайдеры сообщили, что южнокорейские разработчики уже создают топовый планшет следующей генерации, являющийся преемником устройства Galaxy Tab S6. Примечательно, что в таком случае девайс, скорее всего, получит название Galaxy Tab S20. Предположительно, планшет оснастят флагманской платформой Snapdragon 865.

Будет доступно сразу две модификации гаджета: первая – исключительно с модулем Wi-Fi, вторая же сможет поддерживать и сети 5G. Другой информации о Galaxy Tab S20 пока не предоставлено.



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