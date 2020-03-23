Скандалы: «Умные» программы Германа Грефа

23.03.2020, 16:15, Разное

Как Сбербанк наживается на коронавирусе и падении рубля

Коронавирус, падение нефтяных котировок и, как следствие, падение курса рубля — всё это смешало планы правительства и граждан. Многие получили убытки даже там, где, казалось бы, их быть никак не должно. Как всегда, быстрее всех к ситуации приспособились банки. Глава Сбербанка Герман Греф авторитетно заявил, что банк сохранит свою прибыльность, и его подчинённые ретиво принялись выполнять обещания своего шефа, как обычно, за счёт россиян.

Предприниматель из Ставрополя Павел ещё в прошлом году запланировал провести свой отпуск в середине марта за границей и заранее оплатил свою поездку. Но по причине ограничения авиаперевозок вследствие эпидемии его поездка отменилась. И принимающая сторона, выразив понимание ситуации, согласилась вернуть ему деньги за предоплаченный турпакет.

Казалось бы, ситуация разрешилась благополучно, деньги вернулись, но Павел не учёл, что оплата поездки и возврат средств происходили через Сбербанк. Принимающая сторона продавала свои услуги Павлу в долларах, поэтому доллары и вернула. Сбербанк при возврате денег на счёт сделал конверсию долларов в рубли, но не по курсу середины марта, когда произошёл возврат, а по курсу на полмесяца раньше, когда доллар стоил на 6 рублей дешевле.

— Вначале я обрадовался, ведь сейчас далеко не все зарубежные отели без проблем возвращают деньги, — рассказал Павел Life.ru. — Однако позже обратил внимание, что пришла далеко не вся сумма. Вначале я решил, что это какая-то хитрая комиссия Сбера, но нет, выяснилось, что при конвертации в рубли госбанк просто выбрал самый невыгодный для меня курс.

На вопросы Павла, мол, как же так, ведь, согласно банковским правилам, конверсия должна осуществляться в день зачисления средств и по курсу никак не ниже официально установленного Центробанком на день зачисления, сотрудники Сбербанка лишь выразили своё сожаление и предложили обратиться на горячую линию службы клиентской поддержки. Павел это сделал и получил ответ, что по правилам Ставропольского филиала Сбербанка ему не обязаны осуществлять конверсию и зачисление день в день. Так и сказали: «Мы не в курсе вашего курса, у нас система считает по-другому».

В итоге система Сбербанка насчитала в свою пользу более 30 000 рублей.

И тут сложно спорить с Германом Грефом. Действительно, при такой «умной» системе Сбербанк, скорее всего, свою прибыльность сохранит, правда, за счёт россиян.

— Правда тут на стороне клиента, — комментирует адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы Дмитрий Шагин. — Однако вернуть деньги будет непросто. Для начала надо отправить жалобу в Центробанк и Роспотребнадзор. Сделать это можно дистанционно: просто заполняете форму на их сайтах и прикладываете к ней подтверждающие документы. Если это не поможет, придётся обращаться в суд.

Максим Греков, Баязитова Александра