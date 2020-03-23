Скандалы: «Дай Бог выжить»

23.03.2020, 16:25, Разное

Как коронавирус отразился на жизни и бизнесе российских миллиардеров

Богатейшие бизнесмены России по-разному относятся к пандемии коронавируса. Например, Олег Дерипаска F 30 еще неделю назад призывал закрыть страну на карантин, а сейчас вместе с местными властями строит инфекционные блоки в городах, где расположены его предприятия. Алишер Усманов F 9 рассказал Forbes, что сознательно выбрал путь самоизоляции и уехал в родной Ташкент. А Араз Агаларов F 52 никак не реагирует на пандемию и не изменил свой образ жизни — его больше волнует, как бизнес будет платить налоги и обслуживать долги в условиях карантина.

Безусловно, пандемия коронавируса влияет на бизнес, как, к сожалению, на всю мировую экономику. У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить. Важнее всего сейчас, чтобы ради здоровья и счастья людей руководители государств мира проявили волю и объединились перед лицом глобальной опасности, невзирая на геополитические противоречия. Что касается меня, то так как я вхожу в группу риска, я самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте.

Конечно же, пандемия отразилась на бизнесе и на частной жизни. Мы остановили работу музея «Собрание», остановили работу наших строительных и инвестиционных компаний. Людей, которые работают в инвестиционных компаниях, отправили работать домой, работу строительных просто остановили. В Африке (где у Якобашвили бизнес по торговле металлами. — Forbes) пока нет такой паники, однако, думаю, и туда эта волна дойдет. В плане образа жизни — остановились полностью перелеты, у нас тут, во Франции, комендантский час, мы не можем гулять.

Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьезным, чем развал страны в 1991 году. Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы. Спуститесь в метро или зайдите в торговый центр — никто не носит маски. К сожалению, люди просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании.

Пока не поздно, в России нужно вводить полный карантин. Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение <…>

Так сложилось, что я, как и другие сотрудники «Русала», в 2015 году столкнулся с Эболой в Африке. И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить. Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России. (Запись в Telegram-канале миллиардера, 13 марта.)

К сожалению, России так же, как и Великобритании, пришлось принять самую «жесткую» для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию «смягчения». Подробнее о ней можно прочитать в докладе группы эпидемиологов из Имперского колледжа в Лондоне.

То есть нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти. (Запись в Telegram-канале миллиардера, 20 марта.)

Весь наш бизнес связан в первую очередь с посещаемостью: это выставки, форумы, конференции, концерты, рестораны, океанариум и сеть торгово-развлекательных центров VEGAS с их магазинами, катками, кинотеатрами и детскими площадками. Все это предусматривает присутствие большого количества людей.

Поэтому то, что сейчас происходит, на нас сказывается самым негативным образом.

Все мероприятия отменяются решением властей, люди боятся ходить в торговые центры, рестораны, на концерты, которые в любом случае уже запрещены. Губернатор Подмосковья уже рекомендовал закрыть кинотеатры, что, по сути, тоже является запретом. Поэтому мы не совсем понимаем, как будем обслуживать долги, как мы будем платить налоги, выплачивать заработную плату, потому что у нас другой доходной части просто нет.

На мне лично пандемия никак не сказалась, я на нее просто не реагирую. Образ жизни никак не менял — специальных мер предохранения не предпринимаю, масок не ношу. Вообще считаю, что это какая-то авантюра, потому что туберкулезом ежегодно в мире заболевают 10 млн человек и погибают более 1,5 млн. Передается таким же воздушно-капельным путем, но почему-то от него никто не предохраняется.

В прошлом году я посетил 170 опер, концертов и балетов. В этом году из-за вируса будет значительно меньше. Очень жаль «Аиду» в Цюрихе с Вероникой Джиоевой, «Трубадура» в Милане с Людмилой Монастырской, «Енуфу» в Лондоне с Асмик Григорян и Владимиром Юровским, «Дона Карлоса» в Зальцбурге с Ильдаром Абдразаковым… Да разве все перечислишь?! У этих ребят графики расписаны на 5 лет вперед. Переносы практически невозможны. Мы точно пролетаем в марте, апреле и мае. Но я думаю, что раньше сентября театры не откроются. Под вопросом наш фестиваль в Латвии (Брешт входит в попечительский совет фестиваля классической музыки Riga Jurmala. — Forbes).

[Коронавирус повлиял] на всех людей без исключения в двух плоскостях. Первое, эпидемиологически — это болезнь. Но абсолютно на всех людей вирус воздействует психологически. Во-первых, это повод отвлечься от реальных проблем. В основном у людей другие реальные проблемы. Это не коронавирус. Это благосостояние, это низкие доходы, это бедность, нужда, это текущие бытовые проблемы, которые нужно решать, это устройство гражданского общества, это поправки в Конституцию. Если после всего этого обсуждения коронавируса, забавного проведения времени, целых вечеров обсуждения с соседкой «Что же делать?» вдруг окажется, что тебя уволили, или твои доходы резко снизились, или ты вдруг оказался в обществе, в котором ты вообще ничего не можешь изменить, то обрадует ли тебя то, что ты не умер от вируса?

Я гречку не покупал. Еды в мире столько, в запасах и так далее… На всех складах в мире лежит примерно то, чего весь мир будет лопать на 9-10 месяцев. Если логистические передвижения будут доступны — еда приедет. Когда кому-то где-то будет не хватать какой-то гречки, бизнесмены, предприниматели ее привезут. Ну она будет стоить в пять раз дороже. Может быть, похудеет твой кошелек, но голодным ты не будешь.

В России гораздо больше зараженных. Узнаем мы это чуть позже, когда в России появятся элементарные средства экспресс-анализа. Парадоксально, но это факт. Один экспресс-тест на коронавирус, его стоимость в оптовой закупке $1,5. Российские клиники не обеспечены этими тестами, нет их. Один мой родственник буквально два дня назад был госпитализирован на скорой помощи с предположением на вирус. Знаешь, что случилось в больнице? Он просидел там два часа, врачи советовались, совещались, и потом один врач подошел к нему и говорит: «Ну ты чего сидишь? Хочешь, чтобы тебя на карантин закрыли? Иди».

Михаил Куснирович F 195, владелец Bosco di Ciliegi

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В начале 2020 года мы рассчитывали на то, что экономика будет расти, планировали опережающий рост бизнеса и проникновения наших цифровых сервисов. Очевидно, что в сложившейся ситуации нам придется сократить инвестиционную программу, обеспечить рост эффективности с целью максимизации свободного денежного потока. Коронавирус ускорил нашу трансформацию. Мы сфокусировались на интересах наших клиентов. Компания провела специальное исследование, изучив ключевые потребности пользователей. Оказалось, что около трех миллионов из них выходят в интернет на скоростях менее 100 Мбит/сек. «ЭР-Телеком» принял решение поднять на месяц скорость домашнего интернета до максимальных значений без доплаты. Дополнительно мы сокращаем время подключения наших клиентов в 3 раза, до 24 часов с момента обращения. На ближайшие 30 дней мы обеспечим пользователей бесплатным доступом к развлекательному и образовательному телевизионному контенту.

В целях дополнительной защиты наших клиентов и обеспечения безопасных условий труда персонала компании, «ЭР-Телекомом» разработана и реализуется комплексная программа противодействия распространению COVID-19. В офисах холдинга введен особый режим санации помещений, сотрудники оперативно проинформированы и обеспечиваются индивидуальными средствами защиты. К сожалению, нам пришлось столкнуться с трудностями при приобретении защитных масок, очков, перчаток и антисептиков. Наблюдались спекуляции поставщиков данных товаров в условиях ажиотажного спроса.

Сегодня в «ЭР-Телекоме» разработано три условных сценария работы: «Зеленый», «Оранжевый» и критический «Красный». Наша главная цель — обеспечить пользователей бесперебойным доступом в интернет и возможностям современных социально значимых интернет-сервисов. «ЭР-Телеком» готов сделать это при любом сценарии. Для обеспечения запросов клиентов, бесперебойной работы и поддержки работоспособности элементов критической инфраструктуры наша компания работает в режиме режим 24/7.

Мне также приходится менять привычный образ жизни. За последнюю неделю я мыл руки, наверное, столько же, сколько за весь прошлый год. Но есть и хорошие новости. Значительная часть моей семьи, разбросанная прежде по разным частям нашей страны и мира, вернулась домой, в Пермь. Будем вместе и сообща бороться с кризисом и пандемией. Сложившаяся в связи с коронавирусом ситуация показала, что мы живем в новом, информационном мире, с новой системой коммуникаций, управлением рисками и огромной ответственностью каждого. То, что требовало годы, изменилось за месяц. Жизнь одной страны изменила жизнь планеты, продемонстрировав значимость и влияние каждого из нас. Это новая реальность и нам предстоит в ней жить.

Мы приняли все меры по выявлению и противодействию распространения вируса в соответствии с рекомендациями официальных надзорных органов и регулярно отслеживаем акты и указы по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил в связи с коронавирусом. Мы пока не заметили сверхштатных издержек, вызванных дополнительными мерами безопасности. Однако нельзя недооценивать воздействие вируса в ближайшей перспективе — закрытие пограничных пунктов с зарубежными странами, увеличение карантина на границах, а также отмена зарубежных командировок для заключения контрактов и продаж отразятся на бизнес-процессах. Но мы делаем все, чтобы минимизировать последствия для предприятия.

Дмитрий Яковенко, Анастасия Ляликова, Елена Березанская