Астролог рассказала о глобальных последствиях COVID-19 и назвала основной жертвой США

23.03.2020, 16:17, Разное

Американский астролог Анжела Перл предсказала новый порядок жизни как одно из последствий COVID-19. Основной жертвой коронавируса она считает США. Эксперт представила прогноз в своем блоге на YouTube.

Необычайную сложность 2020 года астрологи отмечали единодушно из-за шести затмений вместо обычных четырех. Сочетание планет, названное «аспектом миллионеров», по её словам, свидетельствовало о финансовом кризисе, когда банкротство одних сопровождается возвышением других. Предполагалась также катастрофа, связанная с многочисленными человеческими жертвами, но пандемию опасной болезни никто не предугадал. Италия и США, согласно определениям астрологов, управляются Близнецами. Именно в этих странах будет самое большое количество пострадавших от вируса ‎SARS-CoV-2. Перл считает, для американцев последствия коронавируса будут гораздо тяжелее, чем для итальянцев. Астролог предполагает, что к середине лета вспышка заболевания пойдет на спад, а некоторые страны даже откроют свои границы.

Однако осеннее повторение атаки коронавируса не исключается, а продлится оно до конца этого неблагоприятного года. И опять в эпицентре окажутся уже названные астрологом государства.