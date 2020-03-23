 

В Благовещенске испытали танк Т-34-85 «Боевая подруга»

23.03.2020, 16:17, Разное

На одном из полигонов Благовещенска протестировали отремонтированный танк Т-34-85 «Боевая подруга». Машина принимала участие во Второй мировой войне.
Испытания осуществили на пути препятствий в рамках специальных армейских соревнований. Тест выполнили местные военнослужащие. Танк восстанавливают уже на протяжении двух лет. В прошедшем году усилиями конструкторов ему удалось вернуть исторический вид, возобновить трансмиссию и силовую установку, а уже в нынешнем – ходовую часть. В настоящее время инженеры трудятся над боевым отделением машины.

Танк Т-34-85 «Боевая подруга» построен на личные сбережения Марии Октябрьской, всего она внесла с госбанк 50 тысяч рублей после того, как получила похоронку на своего супруга, который погиб в 1941 году в бою с немецкими солдатами. С мая 1943 года обучалась вождению машины в Омском танковом училище. Мария Октябрьская стала первой в Союзе женщиной-танкистом, а с октября воевала на Западном фронте. В январе 1944 года получила ранение в глаз, в марте того же года умерла в госпитале в Смоленске, там же и похоронена. Танки с названием «Боевая подруга» дошли до Кёнигсберга, его неоднократно подбивали, но в этом городе он и закончил войну.



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