 

Mail.ru Group на время карантина открыла доступ к бонусам и наградам в играх

23.03.2020, 16:16, Новости дня

Игровое направление Mail.ru Group (бренд MY.GAMES), «ВКонтакте» и «Одноклассники» запускают кампанию, которая будет мотивировать геймеров оставаться в самоизоляции из-за коронавируса. Для этого площадки выделят ресурсы, эквивалентные 200 млн рублей, говорится в сообщении холдинга.

Кампания #ИграемДома запускается 23 марта, ее задача – напоминать о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России, отмечают Mail.ru Group. В рамках кампании 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам в десятках игр на платформах компании. Кроме того, Mail.ru Group обещает не только виртуальные, но и реальные призы за участие в кампании, передает ТАСС.

Со своей стороны разработчики игр получат бесплатное продвижение на аудиторию соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через маркетинговые каналы MY.GAMES.

«Благодаря этому миллионы жителей РФ не только еще раз получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми, получая подарки в знак признательности и поддержки их решения о самоизоляции», – отметили в компании.

Кампанию поддержал стратегический партнер Mail.ru Group – Федерация компьютерного спорта России. Так, в рамках кампании планируется организовать серию бесплатных соревнований по популярным дисциплинам в киберспорте с общим призовым фондом более 2 млн рублей. Ежедневные онлайн-турниры начнутся 28 марта, при этом расписание матчей составлено таким образом, чтобы не мешать удаленной работе или дистанционному обучению, заключили в Mail.ru Group.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Икер Касильяс завершает карьеру вратаря. И хочет стать чиновником

05.02 / КГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела»

20.02 / В Управлении по оборонным информационным системам США могла произойти утечка данных

11.02 / “Мы 100% кого-то будем терять”. Зеленский сообщил о конфликтах в команде президента

18.02 / Шойгу обвинил США в расхищении нефтяных богатств Сирии

05.03 / Кейн захотел сменить “Тоттенхэм” на “МанЮнайтед”

11.02 / Борис Джонсон объявил войну традиционным СМИ

15.02 / После Мааса Лавров встретился со Столтенбергом

05.03 / 10 богатейших музыкантов, которые умерли молодыми

13.03 / Бывший хабаровский чиновник приговорен по делу «Азия леса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска