Вирусолог рассказал, как защититься от коронавируса в магазинах и транспорте

23.03.2020, 16:16, Новости дня

Чем меньше рядом людей, тем больше шансов не заразиться китайским коронавирусом, при этом не стоит забывать и о других мерах предосторожности, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Ранее директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов на фоне распространения нового коронавируса посоветовал россиянам отдавать предпочтение такси, а не общественному транспорту. Также он назвал личный автомобиль самым безопасным средством передвижения.

«При посещении магазина стоит обратить внимание на количество посетителей. Чем меньше людей в супермаркете – тем безопаснее будет покупателю. Соответственно, если человек посетит магазин, где очень много народа, то и вероятность заразиться будет выше. Причем не важно, это маленький продуктовый у дома или большой супермаркет», – говорит Бутенко.

При этом небольшое количество посетителей в магазине не гарантирует полную безопасность, поэтому вирусолог рекомендует не забывать носить маски, которые плотно прилегают к носу и рту. Также он советует держаться на расстоянии 1,5–2 метров друг от друга.

«Если видите, что человек кашляет, или ему просто нездоровится, лучше вообще держаться от него подальше. В общественном транспорте, кстати, действуют аналогичные правила. Еще нужно не забывать про гигиену, потому что если, например, человек кашлянул, прикрыв рот рукой, а потом взялся за поручень в автобусе, то таким образом может передаться вирус. Поэтому при любой возможности нужно обязательно мыть руки», – объясняет Бутенко.

Также вирусолог рекомендует не есть еду на улице (пирожки, мороженое), особенно немытыми руками. При этом по возможности он все-таки советует не выходить из дома, пока ситуация с вирусом не улучшится. Нахождение дома гарантирует каждому наибольшую безопасность. Особенно это касается людей старше 60 лет, так как они наиболее подвержены коронавирусной инфекции.

Несмотря на угрозу распространения нового коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не останавливать работу столичного метро.

По данным на 23 марта, коронавирусом COVID-19 во всем мире заражены около 349 тысяч человек. Из них в РФ зафиксировано 438 случаев заболевания.