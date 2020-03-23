Девять российских Ил-76 нанесли «мощный удар» по авторитету ЕС и НАТО

23.03.2020, 16:15, Новости дня

На фоне бездействия ЕС и НАТО, а также отсутствия солидарности и помощи от США, незамедлительная реакция РФ на просьбу итальянских властей нанесла мощный удар по авторитету западных структур, пишет глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ. На портале Onet он прямо заявляет: теперь санкции ЕС в отношении РФ станут «ещё одной жертвой короновируса».



Reuters

«Отправив военных врачей в Италию, РФ совершает огромный шаг в плане [прекращения] изоляции Москвы на европейской политической сцене. Вероятность того, что Италия поддержит очередное продление санкций, введённых по отношению к РФ за вторжение на Украину, практически равна нулю», — пишет на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

Россия приняла решение отправить в Италию девять тяжелых транспортных самолётов, которые перевезут восемь мобильных медицинских бригад с оборудованием и врачами. Они должны помочь Италии бороться с эпидемией коронавируса, рассказывает автор. Четыре самолёта вылетели из военного подмосковного аэропорта Чкаловский в полдень в воскресенье и направились к итальянской базе Пратика-ди-Маре под Римом. Решение об отправке оборудования и врачей было принято после субботнего разговора президента Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Ранее Италия сама обратилась за помощью, подчёркивает он.

Организация перевозки в столь сжатые сроки, даже с учётом эффективности российских силовых структур, свидетельствует о том, что операцию готовили уже ​​как минимум несколько дней. Об этом также говорит такая деталь как наклейки с русским и итальянским флагом и надписью «Из РФ с любовью» на всех грузах. Эта фраза явно неслучайна и связана с названием одного из фильмов о Джеймсе Бонде, отмечает Витольд Юращ.



«Действия РФ ввиду блокирующих перевозки Германии и Чехии, а также ввиду отсутствия помощи, например, со стороны США, которые располагают рядом военных баз в Италии, в том числе огромной авиабазой в Авиано, наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО», — продолжает он.

Тот факт, что у ЕС не слишком много полномочий в области здравоохранения, и что, вопреки мнению многих политиков, ЕС делает многое, например, в области финансовой поддержки, не имеет значения. «Пропаганда РФ одерживает огромную победу над Западом», — отмечает автор. По его мнению, результатом российской операции также станет то, что санкции, введённые по отношению к РФ после российской аннексии Крыма* и начала войны в Донбассе, и недавно продлённые, окажутся под ударом.

«Италия уже давно подвергала критике эти санкции, а премьер-министр страны Конте неоднократно призывал к их отмене. Сейчас сложно себе представить, чтобы Италия поддержала очередное продление санкций», — уверен автор.

В статье он отмечает, что РФ неслучайно отправляет военных врачей в Италию, и помощь организуется не, как это обычно бывает в таких случаях, Министерством по чрезвычайным ситуациям, а Министерством обороны. Помощь координирует лично глава министерства Сергей Шойгу, который «руководил российской военной операцией на Украине».

Россия также намеренно подчёркивает, что оборудование поставляется в Италию военными самолетами, а не самолётами МЧС. Оба министерства имеют в своём распоряжении тяжёлые Ил-76. «Другими словами, выбор военных самолётов не продиктован дальностью их полёта, грузоподъемностью или местонахождением. Во всех предыдущих случаях, когда Москва отправляла гуманитарную помощь в другие страны — в Турцию, Грецию, Йемен, Индонезию — была задействована авиация МЧС, а не военная авиация», — объясняет польский журналист.

Известный российский политолог Сергей Марков открыто написал на своей странице в Facebook что одним из последствий российской помощи станет отмена санкций. Более того, эксперт вышел с более смелой идей: предложить Риму направить в Италию — страну-члена НАТО — регулярные российские военные части с целью патрулирования улиц.



«Россия, которая сама борется с эпидемией коронавируса, не отказывается от своей политики. Не в первый раз в истории она проводит её очень эффективно», — резюмирует в статье для портала Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).