Эксперты назвали 4 гигиенические ошибки, снижающие защиту от вирусов

23.03.2020, 16:09, Разное

На фоне вспышки COVID-19 важно не только соблюдать правила гигиены, но и делать это правильно. Зарубежные эксперты назвали 4 гигиенические ошибки, снижающие защиту от вирусов.

По словам медиков, частый прием душа вреден не менее, чем редкий. Чрезмерные водные процедуры делают кожу сухой и потресканной, что способствует проникновению в организм патогенов. Поэтому эксперты рекомендуют принимать душ один раз в день. Ещё одной гигиенической ошибкой является нежелание мыть руки перед посещением уборной. Поскольку бактерии находятся не только в ванной, но и в других комнатах, то с прикосновением рук к интимным местам человек заносит прокариотические микроорганизмы.

Снижает защиту от вирусов и продолжительное использование одной подушки, особенно перьевой. Состав такой постельной принадлежности может вызвать аллергию, заложенность носа, отеки и раздражение верхних дыхательных путей, приводя к снижению защитных функций организма. Во избежание этих неприятностей лучше стирать подушку раз в неделю при температуре от 130 градусов.

Последней гигиенической ошибкой, снижающей защиту от вирусов, медики назвали совместный сон с домашними животными. Даже идеальный уход за кошками и собаками не убережет человека от множества бактерий, находящихся в шерсти питомцев.