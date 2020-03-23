В Великобритании создали приложение для подсчета запасов туалетной бумаги на карантине

23.03.2020, 16:09, Разное

Точное количество упаковок туалетной бумаги в период коронавируса можно подсчитать, воспользовавшись специальной программой. Ее разработчиком является студент из Великобритании.

Учащийся Университета Бирмингема Бен Сассун разработал специальный портал, благодаря которому примерно можно подсчитать, на сколько хватит резервов туалетной бумаги. Онлайн-калькулятор получил обычный интерфейс, где требуется подвигать два ползунка, также имеются продвинутые настройки, которые рассчитаны на энтузиастов.

Сотрудники Бирмингемского университета отметили, инновационное приложение помогает также задать число посещений туалета. Более точные подсчеты осуществляются в настройках – там пользователь вводит количество жильцов дома, среднюю численность отрываемых от рулона листов и общее число листов в одном рулоне.

Калькулятор уже обрел популярность на фоне нехватки данного предмета гигиены, которая фиксируется в связи с пандемией. Порталом британского специалиста воспользовались больше двух миллионов человек. Анализ статистических данных продемонстрировал, что у юзеров больше в среднем туалетной бумаги, нежели нужно на время карантина.