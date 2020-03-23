На Сахалине ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на техникум

23.03.2020, 16:09, Разное

Центр общественных связей ФСБ РФ проинформировал о том, что на Сахалине представители ведомства осуществили задержание двух подозреваемых. По имеющимся данным, у студентов имелись планы напасть на техникум, применяя при этом взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Как стало известно, представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели задержание двух учащихся техникума, родившихся в 2002 и 2003 годах. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Подозреваемые могут иметь отношение к распространению на просторах интернета пропаганды преступной деятельности, в том числе относящейся к массовым убийствам и терроризму.

Во время обыска у задержанных учащихся изъяли документацию в виде дневников, в которых те описывали свои планы, готовясь осуществить вооружённое нападение на техникум. Помимо этого, сотрудники ФСБ обнаружили у молодых людей детонатор промышленного производства, взрывчатые вещества, вероятно, самодельной конструкции и охотничье ружьё, переделанное в обрез.

В настоящий момент проводится расследование и осуществляется экспертиза. По её результатам в отношении подозреваемых могут принять дополнительные меры, начав дела по ещё нескольким уголовным статьям.