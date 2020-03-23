Гендиректор МузТВ присоединился к флешмобу с мытьем рук

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23.03.2020, 16:08, Новости дня

К челленджу в соцсетях, заключающемся в призывах к мытью рук, присоединяются все новые звезды – соответствующее видео опубликовал и генеральный директор российского национального музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетяров.

«Вирусу бой – руки мой! И пой! Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук – снижает риски заболевания. А пение – повышает настроение!» – написал он в своем Instagram.

Он призвал включаться в новый челлендж от МузТВ, выкладывая видео с хештегом #МОЙиПОЙ.

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Вирусу бой — руки мой! И пой! )) Чаще и тщательнее! Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук — снижает риски заболевания. А пение — повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма! Включайтесь в новый челлендж от @muztv! Выкладывайте видео с хештегом #МОЙиПОЙ. Автору лучшего видео телеканал подарит два билета на Премию МУЗ-ТВ 2020 и годовой запас мыла!) #музтв #музтвстобой #мойдодырчеллендж #моемруки #вымытыеруки #чистыеруки #Россия #Москва #Казахстан #Нурсултан #Алматы #армандавлетяров #яжелаюсчастьявам

Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) 23 Мар 2020 в 3:30 PDT

Ранее сообщалось, что российские звезды активно включаются во флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции. Челлендж называется #мойдодырчеллендж.



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