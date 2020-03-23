Сирийцы заблокировали дорогу американской военной колонне

23.03.2020, 16:08, Новости дня

В провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии местные жители и сирийская армия блокировали проезд американской военной колонны, информирует агентство САНА.

«Жители деревни Хаму и блокпосты сирийской армии в пригороде Камышлы блокировали проезд колонны американских оккупантов, состоящей из 11 единиц техники. Им не дали проезд и вынудили развернуться», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

В середине марта сообщалось, что американские военные нанесли удар по военной базе в Сирии.