Народный артист России скончался в возрасте 87 лет

23.03.2020, 16:07, Разное

Известный клоун и акробат Константин Васильев ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка на официальном сайте.

Причина смерти народного артиста не называется. Дата и место прощания станут известны позднее.

Напомним, Константин Васильев окончил клоунские курсы в 1962 году. Через четыре года он стал работать вместе с артистом Анатолием Векшиным. К числу их наиболее известных комических сцен относятся “Самолет”, “Часы” и “Свистки”, передает “Вечерняя Москва”.