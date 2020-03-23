Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Уссурийске извинился

23.03.2020, 15:53, Новости дня

Мужчина, который распространил фейковый ролик о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске, извинился перед жителями города, сообщил представитель управления МВД по региону.

В местных соцсетях разошлось видео, на котором человек в защитном костюме рассказывает о заражении коронавирусом всех сотрудников предприятия в Уссурийске, также он просил помощи у одного из федеральных телеканалов, передает РИА «Новости».

Полиции удалось установить личность автора ролика, им оказался 28-летний местный житель.

Мужчину завели дело по статье КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Полиция направила материалы в суд. Мужчине может грозить административный штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

«Сегодня мужчина решил попросить прощения за свой необдуманный поступок у всех граждан, кого могла напугать его выходка. Автор фейковой новости о коронавирусе надеется, что его искреннее публичное раскаяние поможет смягчить решение мирового суда города Уссурийска», – сообщил представитель ведомства.

В МВД призвали граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Ранее в РФ призвали уголовно наказывать за фейки о коронавирусе. 20 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к фейковым новостям по теме коронавируса.

Президент Владимиру Путин подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.