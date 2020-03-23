Неизвестный с ножом убил полицейского в Волгограде

23.03.2020, 15:53, Новости дня

Мужчина напал на сотрудника полиции в Волгограде, полицейский скончался от ранений, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Неизвестный недалеко от одного из подразделений полиции напал с ножом на сотрудника и нанес ему несколько ранений. В настоящее время нападавший задержан, а полицейский от полученных ранений скончался», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника РИА «Новости», инцидент произошел около 14.00 по местному времени (13.00 мск). На КПП здания в Волгограде обратилась женщина. Она сообщила полицейскому, охранявшему здание, что ее пытались ограбить и преследуют. Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержала полиция и доставила на КПП.

«При выяснении обстоятельств мужчина ударил ножом старшего сержанта полиции и скрылся», – добавил источник, уточнив, что позже нападавший был задержан.

Ранее Чертановский суд Москвы отправил в СИЗО экс-сотрудника МВД Чеченской Республики, напавшего с ножом на полицейских и раненого при задержании в одном из торговых центров столицы.