 

В Минобороны назвали пользу от отправки военных вирусологов в Италию

23.03.2020, 15:53, Новости дня

Благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства… Это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в РФ подразделения занимаются плановой боевой подготовкой и проводят учения в соответствии с планами, а также в любой момент готовы выполнить поставленную задачу.

«Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Двадцать машин для проведения специальной обработки из 2 тыс. 65 и 66 человек из порядка 20 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты», – сообщил Кириллов.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность РФ помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.



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