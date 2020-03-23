 

«Уральские авиалинии» ради экономии отменили бесплатное питание на борту

23.03.2020, 15:48, Новости дня

Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила отменить бесплатное питание пассажиров на большинстве рейсов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Такое решение авиакомпания объяснила желанием «не допустить повышения цен на билеты», сообщается на сайте «Уральских авиалиний».

«Закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 и повышение курса валют не могут не отразиться на экономическом состоянии авиаотрасли», – говорится в сообщении.

Кормить сэндвичами и поить горячим чаем будут пассажиров рейсов из Екатеринбурга в Москву и Иркутск, а также из Жуковского в Сочи и Симферополь. 

Кондитерское изделие с чаем дадут тем, кто полетит из уральской столицы в Сочи, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск и Читу. 

Представители компании посоветовали брать еду с собой в ручной клади или заказать питание при оформлении билета за отдельную плату.

Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.



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