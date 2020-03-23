«Уральские авиалинии» ради экономии отменили бесплатное питание на борту
23.03.2020, 15:48, Новости дня
Авиакомпания «Уральские авиалинии» решила отменить бесплатное питание пассажиров на большинстве рейсов, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Такое решение авиакомпания объяснила желанием «не допустить повышения цен на билеты», сообщается на сайте «Уральских авиалиний».
«Закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 и повышение курса валют не могут не отразиться на экономическом состоянии авиаотрасли», – говорится в сообщении.
Кормить сэндвичами и поить горячим чаем будут пассажиров рейсов из Екатеринбурга в Москву и Иркутск, а также из Жуковского в Сочи и Симферополь.
Кондитерское изделие с чаем дадут тем, кто полетит из уральской столицы в Сочи, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск и Читу.
Представители компании посоветовали брать еду с собой в ручной клади или заказать питание при оформлении билета за отдельную плату.
Напомним, с понедельника, 23 марта, РФ приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет