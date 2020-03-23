Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса

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23.03.2020, 15:48, Новости дня

Специальная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против экс-премьера Украины Алексея Гончарука и других должностных лиц его правительства из-за того, что они проигнорировали просьбу СНБО об ограничении экспорта медицинских масок и других средств индивидуальной защиты.

«САП возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавируса Covid-19», – передает «Страна» сообщение ведомства.

В прокуратуре отмечают, что 31 января и 8 февраля секретарь СНБО Украины направлял премьеру Украины (на тот момент Алексею Гоначруку) письма с призывом ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая могла бы использоваться для недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом.

«Однако кабинетом министров Украины тогда фактически были проигнорированы вышеуказанные меры, которые так и не были приняты. 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины», – сообщили в САП.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за последние три месяца с Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок. Из них больше половины – в феврале, когда коронавирус уже распространился по миру.

Кроме того, в понедельник стало известно об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.



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