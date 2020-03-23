Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей

23.03.2020, 15:40, Новости дня

Китайская компания Huawei намерена начать продажи на российском рынке самого дорогого смартфона Huawei Mate Xs.

Приобрести роскошный аппарат станет возможным по цене от 20 тысяч рублей. Уже в скором времени местные представители марки начнут принимать предварительные заказы на девайс. Напомним, смартфон-раскладушка Mate Xs имеет одновременно два дисплея на 6,5 и 6,38 дюйма. Кроме того, при развернутом состоянии аппарат уже выглядит в качестве полноценного 8-дюймового планшета.

Высокую производительность Mate Xs обеспечивает топовый восьмиядерный процессор Kirin 990. Основная камера имеет четыре модуля с главным датчиком 40 мегапикселей. Старт продаж флагманского гибкого смартфона состоится уже к 31 марта.