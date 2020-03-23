 

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE обновили до ОС Android 10

23.03.2020, 15:40, Новости дня

Китайская компания Xiaomi объявила о свободном доступе обновленной прошивки MIUI 11 для смартфонов Xiaomi Mi 9 SE.

Таким образом, прошивка предполагает возможность внедрения передовых функций, которые отсутствовали у предшественника. Таким образом, смартфон Xiaomi Mi 9 SE теперь продолжит работу на базе ОС Android 10. Следует отметить, что данный аппарат уже активно получает обновление внутри Китая, но теперь разработчики предусмотрели возможность обновления аппарата за пределами страны.

Воспользоваться обновленной прошивкой V11.0.2.0.QFBEUXM можно «по воздуху», что позволяет значительно проще усовершенствовать смартфон. Известно также, что размер файла обновления составляет 2,2 гигабайта.



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