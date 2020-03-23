Главный инфекционист против всеобщего карантина для России

23.03.2020, 15:40, Новости дня

В РФ нет такого количества заболевших, чтобы вводить полный запрет для граждан на хождение по улицам. Против тотального карантина для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 выступила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Уже проводимых мероприятий по профилактике уже вполне достаточно для того, чтобы инфекция активно не распространялась. Полной изоляции регионов, районов или всей страны не требуется, сообщает со ссылкой на главного российского инфекциониста "Интерфакс".

Елена Малинникова предположила, опираясь на китайский опыт, что эпидемия теоретически может завершиться за сто дней с момента ее начала. Первые двое заболевших коронавирусом были зарегистрированы в РФ 31 января. От этой даты и надо отсчитывать начало распространения инфекции по стране.

Однако, проводить полную аналогию с Китаем не стоит, правильно выстраивать некие этапы параллелей, отметила Малинникова. При этом главный инфекционист подчеркнула, что экспресс-тестов не будет: сделать анализ дома или купить его в аптеке нельзя. По мнению Елены Малинниковой, исследование на коронавирус будет проводиться строго в условиях, которые необходимы для работы именно с этим патогеном. Лаборатории строго лицензированы под возможность работы с микроорганизмами первой и второй степени патогенности. Жертвовать правилами безопасности в угоду быстроты проведения теста – недопустимо, подчеркнула главный инфекционист Минздрава.

Сейчас в РФ 438 случаев заболевания. 20 человек от инфекции уже излечились, они выписаны. За сутки в РФ выявлен 71 новый случай заражения.

Снижения заболеваемости коронавирусом в РФ главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико ждет в апреле-мае, когда установится более теплая погода.

23 марта на 15 часов 30 минут в мире отмечается 354 тысяч 620 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 15 тысяч 367 человек погибли. В основном в группе риска пожилые люди и особенно мужчины. Но к настоящему времени от коронавируса уже излечились 99 тысяч 277 человек. Лидерами по количеству инфицированных в Европе сейчас выступает Италия – 59 тысяч 138 заражений, 5 тысяч 476 смертей и 7 тысяч 24 выздоровевших. За ней следует Испания. Здесь заразились новым коронавирусом 33 тысяч 89 человек. 2 тысячи 182 человека скончались,3 тысячи 355 пациентов излечились. Следом располагается Германия. Тут 26 тысяч 220 заболевших, но при этом только 11 смертей и 266 случаев выздоровления. ФРГ уже оценила убытки от пандемии коронавируса для себя в 255-729 миллиардов евро за 2020 год.

В Италию для борьбы с инфекцией отправились российские медики.