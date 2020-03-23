 

ФРС объявляет о неограниченном QE и создает новые программы кредитования

23.03.2020, 15:40, Новости дня

Федеральная резервная система США объявила, что она будет покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг, чтобы поддержать финансовый рынок на фоне пандемии коронавируса.

"Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги в объемах, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования рынка и эффективной передачи денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее в этом месяце американский центробанк экстренно снизил ставку по федеральным фондам до 0-0,25% и объявил о запуске программы покупки активов на сумму 700 миллиардов долларов, чтобы смягчить экономические последствия пандемии. В ближайшие месяцы регулятор планировал купить казначейские облигации по меньшей мере на 500 миллиардов долларов и ипотечные ценные бумаги на 200 миллиардов долларов в рамках программы количественного смягчения (QE).

В понедельник ФРС также объявила о нескольких новых программах кредитования на сумму 300 миллиардов долларов.

Федрезерв намерен поддерживать "поток кредитов для работодателей, потребителей и предприятий путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до 300 миллиардов долларов нового финансирования".



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