Действие базового документа еврозоны могут остановить впервые в истории

23.03.2020, 15:30, Новости дня

Совет ЕС по экономике и финансам в понедельник проведет экстренную видеоконференцию, на которой рассмотрит возможность приостановки действия базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Еврокомиссия в пятницу внесла предложение о временной приостановке действия Пакта стабильности и роста в рамках мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Еврокомиссия предложила Совету ЕС по экономике и финансам утвердить это предложение, для чего он проведет во второй половине дня видеоконференцию», – передает его слова ТАСС.

В пакте стабильности и роста прописано ограничение уровня дефицита госбюджета стран еврозоны в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка действия Пакта должно позволить правительствам без ограничений набирать кредиты для помощи бизнесу, при этом повышая дефицит бюджетов больше, чем это разрешено в документе.

На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз отменил все меры бюджетной экономии для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса. ЕК также выдвинула ряд предложений по преодолению последствий кризиса.