Отец Хабиба Нурмагомедова допустил проведение боя его сына с Тони Фергюсоном в РФ

23.03.2020, 15:30, Разное

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в настоящее время готовится к поединку против американца Тони Фергюсона. Отец спортсмена не исключил, что их бой пройдет в России.

Хабиб Нурмагомедов сейчас активно занимается в своем тренажерном зале, который его родственники обустроили еще почти два десятка лет назад. Боец и его родитель ожидают от организаторов конкретных данных о месте поведения поединка с Тони Фергюсоном. Противостояние должно пройти в ночь с 18 на 19 апреля.

Как передает издание iReactor, Абдулманап Нурмагомедов ничего не имеет против боя в пределах России, особенно принимая во внимание сложившуюся ситуацию с коронавирусом. Не исключил он и проведение спортивного мероприятия без поклонников в зрительном зале. Главной проблемой наставник считает необходимость американской стороне сделать себе российские визы. Представители обоих бойцов прежде не раз пробовали организовать бой, но по различным причинам им это не удавалось.

Хабиб Нурмагомедов – боец смешанных единоборств, который выступает под эгидой UFC. В 2019 году он находился на второй позиции официального рейтинга организации среди лучших спортсменов независимо от весовой категории. Числится студентом Российского экономического университета Плеханова.